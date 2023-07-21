اردوغان يستضيف نتانياهو نهاية تموز بعد استقبال عباس

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب اردوغان سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 28 أيار خلال زيارة دولة.



واشارت الرئاسة في بيان إلى أنه سيتم استقبال المسؤول الإسرائيلي بعد أيام قليلة من استقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المتوقع في 25 تموز.



وأوضحت أن الرئيس رجب طيب اردوغان سيستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشكل منفصل في تركيا خلال الأسبوع نفسه.



كما أوضحت الرئاسة التركية أن الأمر يتعلق بهذه المناسبة ببحث "العلاقات التركية الفلسطينية وآخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى جانب قضايا دولية راهنة أخرى".