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سيول تحذر بيونغ يانغ من أن هجوما نوويا سيؤدي إلى "نهاية" نظام كيم

أخبار دولية
2023-07-21 | 02:14
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سيول تحذر بيونغ يانغ من أن هجوما نوويا سيؤدي إلى &quot;نهاية&quot; نظام كيم
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سيول تحذر بيونغ يانغ من أن هجوما نوويا سيؤدي إلى "نهاية" نظام كيم
حذرت سيول بيونغ يانغ من أن استخدام أسلحتها النووية سيعني "نهاية" نظام كيم جونغ أون، بعد أن هددت كوريا الشمالية برد نووي على الانتشار العسكري الأميركي المتزايد في شبه الجزيرة. 
 
وشددت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان على أنه كما أكدت سيول وواشنطن "بوضوح" من قبل، فإن "أي هجوم نووي ضد الحلف سيقابل برد فوري وساحق وحاسم"، مؤكدة أنه إذا حدث ذلك فإن "النظام الكوري الشمالي سيشهد نهايته".
 
وكان وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام صرح الخميس أن زيارة غواصة أميركية ذات قدرة نووية لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قد تبرر استخدام بيونغ يانغ أسلحتها النووية. 
 
ورأت سيول أن رسو الغواصة الأميركية في بوسان بجنوب البلاد، ما هو إلا "رد دفاعي مشروع" على التهديدات النووية الدائمة لبيونغ يانغ. 
 
وتقرر رسو هذه الغواصة خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى واشنطن في نيسان والتي أصدر خلالها مع الرئيس الأميركي جو بايدن تحذيرا شديد اللهجة لبيونغ يانغ بشأن عواقب اللجوء إلى أسلحة نووية.
 
وتعود آخر مرة نشرت فيها الولايات المتحدة غواصة ذات قدرات نووية في كوريا الجنوبية إلى 1981. 

أخبار دولية

سيول

بيونغ يانغ

هجوم نووي

كيم

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