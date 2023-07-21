قتيل وثلاثة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض في سيول

قتيل وثلاثة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض في سيول



قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طعنًا في هجوم بالقرب من محطة لقطار الأنفاق فى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).



وقالت يونهاب إن "الرجل كان يحمل سلاحا بالقرب من المخرج 4 لمحطة قطار الأنفاق الساعة 02,07 (05,07 ت غ)"، موضحة أن الهجوم أدى "الى مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين".