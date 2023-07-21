زيلينسكي يعزل سفيره في المملكة المتحدة الذي انتقده

زيلينسكي يعزل سفيره في المملكة المتحدة الذي انتقده



أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، سفيره لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، وهو شخصية رئيسية في العلاقات بين كييف ولندن، وفقاً لمرسوم نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت.



ولا يذكر هذا المرسوم أسباب القرار، ولكن السفير كان قد انتقد مؤخراً الرئيس الأوكراني، معرباً عن أسفه لـ"سخريته" التي استهدفت وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الذي طالب أوكرانيا بإبداء مزيد من الامتنان للمساعدة العسكرية التي قدّمها حلفاؤها.