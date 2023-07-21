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بوتين: موسكو ستستخدم "كل الوسائل" لحماية بيلاروس من هجوم
أخبار دولية
2023-07-21 | 07:03
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بوتين: موسكو ستستخدم "كل الوسائل" لحماية بيلاروس من هجوم
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن عدوان على بيلاروس سيكون بمثابة عدوان على روسيا، مؤكدا أن موسكو سترد "بكل الوسائل" التي في حوزتها.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي نقل التلفزيون وقائعه: "في ما يتعلق ببيلاروس التي هي جزء من الدولة الاتحادية، فإن شن عدوان على بيلاروس سيكون بمثابة عدوان على الاتحاد الروسي، وسنرد عليه بكل الوسائل التي في متناولنا".
أخبار دولية
بوتين
بيلاروسيا
هجوم
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