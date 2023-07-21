الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بوتين: موسكو ستستخدم "كل الوسائل" لحماية بيلاروس من هجوم

أخبار دولية
2023-07-21 | 07:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بوتين: موسكو ستستخدم &quot;كل الوسائل&quot; لحماية بيلاروس من هجوم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بوتين: موسكو ستستخدم "كل الوسائل" لحماية بيلاروس من هجوم

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن عدوان على بيلاروس سيكون بمثابة عدوان على روسيا، مؤكدا أن موسكو سترد "بكل الوسائل" التي في حوزتها.
 
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي نقل التلفزيون وقائعه: "في ما يتعلق ببيلاروس التي هي جزء من الدولة الاتحادية، فإن شن عدوان على بيلاروس سيكون بمثابة عدوان على الاتحاد الروسي، وسنرد عليه بكل الوسائل التي في متناولنا".

أخبار دولية

بوتين

بيلاروسيا

هجوم

LBCI التالي
السويد تنقل مهام سفارتها في العراق إلى ستوكهولم موقتًا
زيلينسكي يعزل سفيره في المملكة المتحدة الذي انتقده
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-16

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس "ناجحاً"

LBCI
أخبار دولية
2023-06-16

بوتين: روسيا سلمت بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

LBCI
أخبار دولية
2023-06-16

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس لديه "أي فرصة" للنجاح

LBCI
أخبار دولية
2023-06-09

بوتين: أوكرانيا لا تزال تملك قدرات هجومية رغم إخفاقاتها العسكرية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

كيف توزعت المواقف المنددة بتدنيسِ القرآن في ستوكهولم بين العواصمِ العربية والاقليمية؟

LBCI
أخبار دولية
07:36

السويد تنقل مهام سفارتها في العراق إلى ستوكهولم موقتًا

LBCI
أخبار دولية
05:01

زيلينسكي يعزل سفيره في المملكة المتحدة الذي انتقده

LBCI
أخبار دولية
04:08

قتيل وثلاثة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض في سيول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-05

"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!

LBCI
منوعات
2023-05-02

سيرينا وليامس تكشف عن حملها خلال حفلة "ميت غالا"

LBCI
منوعات
2023-05-07

تقليد غريب... كنيسة نيويوركية تمنح راكبي الدراجات الهوائية "البركة" (فيديو)

LBCI
اقتصاد
2023-07-20

رئيس نقابة مستوردي ومصدّري الخضر: عمليّة التصديروالإستيراد بين لبنان ومصر تسير بشكلٍ طبيعيٍّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

كيف توزعت المواقف المنددة بتدنيسِ القرآن في ستوكهولم بين العواصمِ العربية والاقليمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
06:37

مصير المفقودين في السجونِ السورية على طاولة معراب

LBCI
أخبار لبنان
01:57

بو حبيب من معراب: مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا بل تحتاج الى المجتمع الدولي

LBCI
أخبار لبنان
15:58

نصرالله يُطالب بطرد السفير السويدي ويدعو لـ"نصرة المصحف" غداً

LBCI
رياضة
13:40

بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..

LBCI
أخبار دولية
13:38

ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟

LBCI
أخبار دولية
13:37

أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات

LBCI
فنّ
12:06

سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!

LBCI
خبر عاجل
12:04

جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر

LBCI
منوعات
10:01

وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته... وبعد أن أزالته عاقبها بأسوأ الطرق!

LBCI
فنّ
05:42

بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!

LBCI
منوعات
02:21

الشيف التركي بوراك يقاضي والده... والسبب صادم! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:20

جويل حاتم تدافع عن نادين الراسي: "أنا سرّبت التسجيلات ويجوا القبضايات يقتلوني"

LBCI
أخبار لبنان
15:58

نصرالله يُطالب بطرد السفير السويدي ويدعو لـ"نصرة المصحف" غداً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More