السويد تنقل مهام سفارتها في العراق إلى ستوكهولم موقتًا

السويد تنقل مهام سفارتها في العراق إلى ستوكهولم موقتًا

أعلنت وزارة الخارجية السويدية الجمعة نقل عمليات سفارتها والعاملين فيها في العراق موقتًا إلى ستوكهولم لأسباب أمنية، وذلك بعد يوم من إحراقها من قبل متظاهرين في بغداد.



وكتبت متحدثة بإسم وزارة الخارجية السويدية في رسالة لوكالة فرانس برس: "الأمن يمثل أولوية. نقلت عمليات السفارة وموظفوها موقتًا إلى ستوكهولم لأسباب أمنية".

