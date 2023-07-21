بوتين: الأسلحة الغربية "لا تساعد" أوكرانيا على الجبهة

بوتين: الأسلحة الغربية "لا تساعد" أوكرانيا على الجبهة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا لصد القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها لم يحقق "أي نتيجة" رغم الدعم المالي والعسكري الغربي.



وقال بوتين خلال إجتماع لمجلس الأمن الروسي بث التلفزيون وقائعه إنه "من الواضح حاليًا أن الرعاة الغربيين لنظام كييف يعانون خيبة أمل جراء نتائج الهجوم المضاد المزعوم التي أثارت سلطات كييف الضجيج بشأنه خلال الأشهر الماضية".



وأضاف: "لا الموارد الهائلة التي تم ضخها في نظام كييف ولا الإمدادات الغربية بالأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ تساعد أوكرانيا"، مؤكدًا أنها "لم تحقق أي نتيجة حتى الآن".