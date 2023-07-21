إردوغان يريد اقناع بوتين باستئناف العمل بإتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

إردوغان يريد اقناع بوتين باستئناف العمل بإتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أنه يريد إقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستئناف العمل بإتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي انسحب منه.



وقال إردوغان لصحافيين أتراك عند وصوله من جولة إقليمية: "أعتقد أننا نستطيع ضمان إستئناف العمل في الممر الإنساني إذا تحدثنا بالتفصيل مع بوتين"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول).



وأشار الرئيس التركي الذي يدعو الدول الغربية إلى إستكمال المحاولات مع بوتين إلى أنه سيثير هذا الملف في إتصال هاتفي مع نظيره الروسي الذي عارض تمديد الإتفاقية الموقعة في تموز 2022 في إسطنبول مع أوكرانيا تحت إشراف (برعاية) تركيا والأمم المتحدة.