الأردن إستدعى القائم بالأعمال السويدي على خلفية تدنيس القرآن

الأردن إستدعى القائم بالأعمال السويدي على خلفية تدنيس القرآن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الجمعة أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة السويدية في عمان إحتجاجًا على "تدنيس" القرآن.



وقالت الوزارة إنها استدعت يوم أمس الخميس القائم بالأعمال في السفارة السويدية في عمان لنقل رسالة إحتجاج شديدة اللهجة لحكومة بلاده، إثر السماح لمتطرف بالإعتداء مجددًا على المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتحت حماية من الشرطة.



وجددت إدانتها تدنيس نسخة من المصحف الشريف تعبيرًا عن ثقافة الكراهية واستفزازًا فجًا لمشاعر حوالي ملياري مسلم لا يمكن تبريره في سياق حرية التعبير مطلقًا.



وأكدت الوزارة ضرورة إتخاذ الحكومة السويدية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال التي تمثل خرقًا للقيم الإنسانية المشتركة، وتجسيدًا خطيرًا لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف، ومظهرًا من مظاهر الإسلاموفوبيا يدينه الأردن بالمطلق.