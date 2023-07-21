مقتل موظف أردني في برنامج الأغذية العالمي في جنوب اليمن

قُتل موظّف أردني الجنسية في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز في جنوب اليمن، وفق ما أعلن وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح في تغريدة.



وكتب الوزير "اعتداء اجرامي آثم يطال أحد كوادر العمل الإنساني بـWFP (برنامج الأغذية العالمي) في مدينة التربة في تعز" وهو المواطن الأردني مؤيد حميدي. وقدم الوزير التعازي لأسرته، داعيًا الجهات الأمنية إلى "القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة".