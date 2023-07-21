الأمم المتحدة: التهديدات ضد السفن المدنية في البحر الأسود "غير مقبولة"

نددت الأمم المتحدة الجمعة بالتهديدات "غير المقبولة" التي وجهتها موسكو وكييف إلى السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود في أعقاب إنسحاب روسيا من إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو إن "خطر إتساع النزاع ردًا على حادث عسكري في البحر الأسود، أكان متعمدًا أم عرضيًا، يجب تفاديه بأي ثمن لأنه قد يؤدي إلى تبعات كارثية علينا جميعًا".