رئيس الوزراء الأرميني: "من المرجح جدا" اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان



رأى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الجمعة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "من المرجح جدا" اندلاع حرب جديدة بين بلاده وأذربيجان اللتين تتنزاعان السيطرة على جيب ناغورني قره باغ.



وحذّر باشينيان من أنه "ما لم يتم إبرام معاهدة سلام وتصديق برلماني البلدين عليها، فمن المرجح بالطبع اندلاع حرب (جديدة مع أذربيجان)".

