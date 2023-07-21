بلغاريا ترسل للمرة الأولى مدرعات إلى أوكرانيا

قررت بلغاريا الجمعة إرسال حوالى مئة مدرعة إلى أوكرانيا في سابقة بالنسبة للدولة الواقعة في منطقة البلقان والتي أحجمت سابقًا عن مساعدة كييف بشكل مباشر بسبب علاقاتها التاريخية القوية مع موسكو.ووافق البرلمان بغالبية كبيرة بلغت 148 صوتًا مؤيدًا مقابل 52 رافضًا على إقتراح الحكومة الجديدة المؤيدة لأوروبا والتي أطلقت إستراتيجية جديدة بعدما خلفت حكومات مؤقتة سابقة حرصت على عدم التدخل في النزاع.والمدرعات من طراز "بي تي أر" سوفياتية التصميم، تم شراؤها في ثمانينات القرن الماضي ولم تستخدم قط.