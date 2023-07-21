إيران تعلن أنها سترفض السفير السويدي الجديد ولن تعين سفيرا في ستوكهولم

أعلنت إيران مساء الجمعة أنها لن تقبل بالسفير السويدي الجديد بعد انتهاء مهام سلفه ولن تعين سفيرا لها في ستوكهولم كذلك، في ظل خلاف بشأن سماح ستوكهولم بتنظيم احتجاجات تم فيها الاساءة للمصحف.



وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للتلفزيون الحكومي "السفير السويدي في طهران انتهت فترة مهامه وقد أمر رئيس الجمهورية الإسلامية برفض السفير السويدي الجديد ما لم تتخذ الحكومة السويدية إجراءات جادة ضد الشخص المسيء للقرآن الكريم"، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس بالعربية. وأضاف "كما لن نرسل سفيرا إلى السويد".



وجاء الإعلان بعد تظاهرة مسائية في العاصمة طهران شهدت تجمع المئات أمام السفارة السويدية. وتحول الاحتجاج إلى اعتصام، وألقى الحشد البيض والطماطم على المبنى وتعهدوا البقاء في المكان حتى يتم طرد السفير السويدي من إيران، قبل أن يتفرقوا لاحقا.

