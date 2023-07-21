بايدن يمنح مدير وكالة الاستخبارات المركزية مقعدا في مجلس الوزراء

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنه دعا مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز للمشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء، في خطوة رمزية أساسا تعكس دوره الواسع في الإدارة الأميركية.



وأشاد بايدن ببيرنز لتزويده "تحليلا واضحا ومباشرا يعطي الأولوية لسلامة الشعب الأميركي وأمنه".



وأضاف "تحت قيادته، تقدم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مقاربة واضحة وطويلة الأمد لأهم تحديات الأمن القومي لبلدنا - من التعامل مع العدوان الروسي الوحشي على أوكرانيا، إلى إدارة منافسة مسؤولة مع جمهورية الصين الشعبية، وصولا إلى التعامل مع فرص التكنولوجيا الناشئة ومخاطرها".



يعني قرار بايدن أن بيرنز سيعمل في مجلس الوزراء جنبا إلى جنب مع مسؤولته المباشرة، مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، وكذلك مع جميع الوزراء.

