دول عدة توجه نداء إلى الصين لمنع بيونغ يانغ من التحايل على العقوبات الدولية

طلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى "مساعدة" الصين لمنع كوريا الشمالية من استخدام المياه الإقليمية الصينية للتحايل على عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على قطاع النفط، وفقا لرسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة.





في هذه الرسالة، طلب سفراء تلك الدول لدى الأمم المتحدة "مساعدة" نظيرهم الصيني تشانغ جون "لوقف الأنشطة البحرية (لكوريا الشمالية) التي تسعى إلى التهرب من العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن" الدولي.





وجاء في الرسالة "نشعر خصوصا بقلق إزاء الوجود المتكرر لناقلات نفط متعددة تستخدم مياهكم الوطنية في خليج سانشا ملاذا لتسهيل تجارتها من المنتجات البترولية" المشمولة بالعقوبات.

