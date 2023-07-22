الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بايدن يختار الأدميرال فرانشيتي لتكون أول امرأة تتولى قيادة القوات البحرية الأميركية

أخبار دولية
2023-07-21 | 23:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بايدن يختار الأدميرال فرانشيتي لتكون أول امرأة تتولى قيادة القوات البحرية الأميركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بايدن يختار الأدميرال فرانشيتي لتكون أول امرأة تتولى قيادة القوات البحرية الأميركية

اختار الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة الأدميرال ليزا فرانشيتي لقيادة العمليات البحرية، وهو أعلى منصب في البحرية الأميركية، وبذلك ستكون أول امرأة تشغل هذا المنصب إذا وافق مجلس الشيوخ على تسميتها.
 
     
وبعد تثبيتها في هذا المنصب ستصبح أيضا عضوا في هيئة الأركان المشتركة، وهو ما سيشكل أيضا سابقة، إذ لم تشغل أي امرأة على الإطلاق عضوية أعلى مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة. 
 
     
وقال بايدن في بيان إن فرانشيتي "ثاني امرأة في الولايات المتحدة تحصل على رتبة أدميرال بأربع نجوم". وأشاد بمسيرتها خصوصا أنها قادت مدمرة بصواريخ موجّهَة وسربا من المُدمّرات ومجموعتَي حاملات طائرات للتدخّل. 
 
     
ومع ذلك يتوجب أن تتم الموافقة على تعيين فرانشيتي في مجلس الشيوخ حيث يعرقل أعضاء جمهوريون تعيين عدد من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين.
 
     

أخبار دولية

يختار

الأدميرال

فرانشيتي

لتكون

امرأة

تتولى

قيادة

القوات

البحرية

الأميركية

LBCI التالي
المجلس الدستوري يصادق على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد في مالي
الرئيس البرازيلي يوقع مرسوما يقيّد حصول المدنيين على أسلحة نارية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-10

رؤساء دول غرب إفريقيا يختارون رئيس نيجيريا لقيادة تكتلهم الإقليمي

LBCI
أخبار دولية
2023-06-09

للمرة الاولى في تركيا... امرأة تتولى حاكمية البنك المركزي التركي

LBCI
خبر عاجل
2023-05-31

مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف تعلن أن إدارة بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس

LBCI
أخبار دولية
2023-05-25

ديسانتيس يعلن ترشّحه للبيت الأبيض لقيادة "العودة الأميركية العظمى"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:18

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
أخبار دولية
02:08

الهيئة الدولية لقاع البحار تتبنى خارطة طريق لوضع قواعد لتنظيم التعدين في 2025

LBCI
أخبار دولية
00:55

المجلس الدستوري يصادق على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد في مالي

LBCI
أخبار دولية
23:58

الرئيس البرازيلي يوقع مرسوما يقيّد حصول المدنيين على أسلحة نارية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-06-25

انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على منتخب لبنان ٦٠-٣٦

LBCI
اخبار البرامج
2022-12-31

ماغي فرح تكشف: "سنة مرّ وحلو" على برج الدلو خلال عام 2023 (فيديو)

LBCI
فنّ
09:31

نتفليكس تطرح أول مسلسل رسوم متحركة إفريقي على منصتها

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-06

معلومات للـLBCI: الاسد أبلغ عون انه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي وأنه على حياد وأبلغ فرنجية هذا الامر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الملف اليمني يعود إلى الواجهة مجددًا... فهل من تصعيد مرتقب جديد؟

LBCI
أخبار لبنان
13:56

توقيع إتفاقية لتأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لمراقبة إستخدام المفرقعات النارية... تجنبوا الحرائق والأضرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مهرجانات بيت الدين بنسختها الأربعين تضيء الشوف مرة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…

LBCI
السياحة في لبنان
13:30

أهلا بهالطلة من مغامرات وخدمات العاقورة السياحية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

العراق يواصل دعم لبنان بالمحروقات لصالح الكهرباء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:02

"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله

LBCI
فنّ
05:42

بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!

LBCI
فنّ
05:20

جويل حاتم تدافع عن نادين الراسي: "أنا سرّبت التسجيلات ويجوا القبضايات يقتلوني"

LBCI
فنّ
06:19

خلاف وصلح بين إيميه الصياح وابنتها.. صور تأسر القلوب على طريقة "قبل وبعد"!

LBCI
فنّ
10:20

فرقة مياس تطلق الفيديو كليب الأول الخاص بها: حرّة! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:39

جوانا ملاح تفاجئ الجمهور بعد غياب.. هل تذكرون نجمة التسعينيات الشهيرة؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
05:13

انفجار غامض يؤدي إلى تطاير شارع بأكمله... وفيديو يوثق اللحظات الصادمة! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:05

اغتصبها أثناء نومها وصوّر جريمته... وبعد اكتشاف الضحية للفيديو انتحرت!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More