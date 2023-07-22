المجلس الدستوري يصادق على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد في مالي

صادق المجلس الدستوري في مالي الجمعة على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد بعد الاستفتاء التي جاءت نتيجته لمصلحة الجيش الحاكم منذ 2020 في بلد يواجه التيار الجهادي وأزمة عميقة متعددة الأبعاد.





وعبر 96,91 بالمئة عن تأييدهم للدستور الجديد في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38,23 بالمئة حسب المحكمة العليا التي رفضت جميع الطعون.