مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن مسؤولون فلسطينيون السبت، بينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن "محاولة" لتنفيذ عملية "دهس".





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان فوزي هاني مخالفة "استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بلدة سبسطية" قرب نابلس.





وتحدث الجيش الإسرائيلي في بيان عن "محاولة دهس"، موضحا أن "القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق النار على المشتبه بهم الذين كانوا في السيارة وتم تحييد السائق".





وأضاف الجيش أن "مشتبها به" آخر اعتقل.