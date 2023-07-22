السلطات اليمنية تحدد هوية المشتبه فيه في قضية قتل رئيس برنامج الأغذية العالمي في تعز

حدّدت السلطات اليمنية هويّة المشتبه فيه في قضية قتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز في جنوب غرب اليمن، وفق ما أفاد مسؤول أمني في وقت متأخر الجمعة.





وقال المسؤول الأمني في تعز لوكالة فرانس برس "مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز مؤيد حميدي هو من أبناء محافظة لحج منطقة الصبيحة"، مشيرًا إلى أنه "يتواجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فرّ من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة".





واطلعت وكالة فرانس برس على برقية عاجلة صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية تحدّد هوية المطلوب في قضية قتل حميدي، وتطلب توقيفه.