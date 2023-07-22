الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هجوم أوكراني على القرم يؤدي الى "انفجار" مخزن ذخيرة وإجلاء سكان

أخبار دولية
2023-07-22 | 05:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هجوم أوكراني على القرم يؤدي الى &quot;انفجار&quot; مخزن ذخيرة وإجلاء سكان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هجوم أوكراني على القرم يؤدي الى "انفجار" مخزن ذخيرة وإجلاء سكان

أدى هجوم بطائرة مسيّرة شنّته أوكرانيا الى "انفجار" مخزن ذخيرة في القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، ودفع السلطات الى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كلم وتعليق حركة السكك الحديد، وفق ما أعلن حاكم شبه الجزيرة السبت.
 
     
وقال سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام "نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة"، مضيفا "تم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كلم"، و"بهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم".

أخبار دولية

أوكراني

القرم

"انفجار"

ذخيرة

وإجلاء

LBCI التالي
"استئناف" حركة مرور الآليات على جسر القرم بعد تعليقها بشكل موقت
السلطات اليمنية تحدد هوية المشتبه فيه في قضية قتل رئيس برنامج الأغذية العالمي في تعز
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-21

سيول تحذر بيونغ يانغ من أن هجوما نوويا سيؤدي إلى "نهاية" نظام كيم

LBCI
أخبار دولية
2023-07-19

أوكرانيا تتوقع هجوما مضادا "طويلا وصعبا"..

LBCI
أخبار دولية
2023-07-19

أوكرانيا تؤكد شن "عملية ناجحة" بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في القرم

LBCI
أخبار دولية
2023-07-18

أوكرانيا تعلن تضرر "منشآت مرفئية" جراء هجوم صاروخي على أوديسا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:43

"استئناف" حركة مرور الآليات على جسر القرم بعد تعليقها بشكل موقت

LBCI
أخبار دولية
04:49

السلطات اليمنية تحدد هوية المشتبه فيه في قضية قتل رئيس برنامج الأغذية العالمي في تعز

LBCI
أخبار دولية
04:44

تفريق مئات المحتجين في بغداد على خلفية تدنيس القرآن

LBCI
أخبار دولية
04:43

البرتغال تعيد العمل بإجراءات التدقيق الحدودية قبيل زيارة البابا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-20

وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته... وبعد أن أزالته عاقبها بأسوأ الطرق!

LBCI
منوعات
2023-07-21

خلاف عائلي يتحوّل الى مأساة... رجل يقتل ابنته ثم يطلق النار على نفسه!

LBCI
فنّ
2023-07-19

لا يمكن التعرف عليها... مادونا تصدم الجمهور بمظهرها! (صور)

LBCI
منوعات
2023-07-18

"بكى كما لو كان يعلم أنه على وشك الموت"... حوت أحدب عملاق يبكي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
02:35

فضل الله: لا نريد الذهاب الى فتن ولا إلى تهديد السلم الأهلي ولا المس بصيغة العيش الواحد المشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الملف اليمني يعود إلى الواجهة مجددًا... فهل من تصعيد مرتقب جديد؟

LBCI
أخبار لبنان
13:56

توقيع إتفاقية لتأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لمراقبة إستخدام المفرقعات النارية... تجنبوا الحرائق والأضرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مهرجانات بيت الدين بنسختها الأربعين تضيء الشوف مرة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…

LBCI
السياحة في لبنان
13:30

أهلا بهالطلة من مغامرات وخدمات العاقورة السياحية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:02

"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله

LBCI
فنّ
10:20

فرقة مياس تطلق الفيديو كليب الأول الخاص بها: حرّة! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:05

اغتصبها أثناء نومها وصوّر جريمته... وبعد اكتشاف الضحية للفيديو انتحرت!

LBCI
خبر عاجل
09:10

توقيع اتفاقَي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام

LBCI
حال الطقس
02:52

لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..

LBCI
منوعات
13:32

بعد حالة الذعر في برلين من "اللبؤة" الطليقة... الشرطة توقف البحث بخجل: الحيوان الطليق ليس لبؤة؟!

LBCI
فنّ
02:07

نادين الراسي وكارين سلامة تتشاركان الألم... "صاروا مع بعض"

LBCI
صحف اليوم
00:32

في ملف الرئاسة... ضربة أميركية تسقط المبادرة الفرنسية (الديار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More