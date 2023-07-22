"استئناف" حركة مرور الآليات على جسر القرم بعد تعليقها بشكل موقت

السلطات الموالية لموسكو السبت "استئناف" حركة الآليات على الجسر الذي يربط بين روسيا والقرم التي أعلنت ضمّها عام 2014، بعد تعليقها موقتا إثر هجوم بطائرة مسيّرة على شبه الجزيرة.





وقالت السلطات عبر تلغرام إن "حركة السيارات عبر جسر القرم مغلقة بشكل موقت"، لتعلن بعد نحو عشر دقائق "استئنافها".