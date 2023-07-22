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الجيش الروسي: مقتل صحافي روسي من وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء في جنوب أوكرانيا

أخبار دولية
2023-07-22 | 08:38
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الجيش الروسي: مقتل صحافي روسي من وكالة &quot;ريا نوفوستي&quot; للأنباء في جنوب أوكرانيا
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الجيش الروسي: مقتل صحافي روسي من وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء في جنوب أوكرانيا


قُتل الصحافي الروسي في وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء روتيسلاف جورافليف السبت في ضربة أوكرانية على منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الروسي في بيان.
   
وقال الجيش الروسي "شنّت وحدات من القوات المسلّحة الأوكرانية هجومًا مدفعيًا على مجموعة من الصحافيين (...) ما تسبب بإصابة أربعة صحافيين بجروح متفاوتة الخطورة"، مضيفًا "خلال عملية الإجلاء، توفي روتيسلاف جورافليف (...) متأثرًا بجروحه بعد انفجار ذخائر عنقودية".
 

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