وارسو تستدعي السفير الروسي بعد مواقف "استفزازية" لبوتين

استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الروسي في وارسو "بشكل عاجل" السبت بعد مواقف أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين وصفتها بولندا بأنها "استفزازية".



واتهم الرئيس الروسي الجمعة بولندا بإعداد "خطط انتقامية" وبالرغبة في السيطرة على أراضٍ في غرب أوكرانيا، وهو اتهام سبق للسلطات الروسية أن وجّهته غير مرّة.



وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أكد بوتين كذلك أن المناطق الغربية في بولندا الحالية كانت "هدية من ستالين" للبولنديين في نهاية الحرب العالمية الثانية.



وقال نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي إن استدعاء السفير الروسي يأتي في أعقاب "تصريحات استفزازية لرئيس روسيا فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى تهديدات وإجراءات غير ودية أخرى من جانب الاتحاد الروسي تجاه بولندا وحلفائنا". وقال لصحافيين عقب اللقاء "كان الاجتماع موجزاً جداً". وتابع جابلونسكي "لا يمكن المساس بالحدود بين الدول على الإطلاق وبولندا تعارض أي مراجعة" لها.



وردّ رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي مساء الجمعة على بوتين عبر تويتر، مكررًا أن "ستالين كان مجرم حرب، ومسؤولاً عن مقتل مئات الآلاف من البولنديين" خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها. وأكد جابلونسكي أنها "محاولة لتلميع (سمعة) مجرم الحرب ستالين من قبل مجرم حرب آخر هو بوتين اليوم".