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زيلينسكي بحث مع ستولتنبرغ "فتح" ممر تصدير الحبوب في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-07-22 | 09:53
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زيلينسكي بحث مع ستولتنبرغ "فتح" ممر تصدير الحبوب في البحر الأسود
اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بشأن "فتح" ممر تصدير الحبوب في البحر الأسود، بعد أيام قليلة من انتهاء العمل باتفاقية مع روسيا بهذا الصدد.
أوضح زيلينسكي في تغريدة "لقد حددنا ... مع ستولتنبرغ الأولويات والخطوات المستقبلية اللازمة لفتح ممر الحبوب في البحر الأسود واستغلاله على نحو مستدام".
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