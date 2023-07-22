11 قتيلا في إحراق حانة في شمال المكسيك

11 قتيلا في إحراق حانة في شمال المكسيك



قُتل 11 شخصا في حريق في حانة في المكسيك أضرمه أحد روادها بعدما طُرد منها بسبب سلوك غير لائق، وفق ما أعلنت السلطات السبت.



وأضرم الحريق ليل الجمعة-السبت في بلدة سان لويس ريو كولورادو الواقعة في ولاية سونورا الشمالية المحاذية للولايات المتحدة.



وأدى الحريق إلى مقتل سبعة رجال وأربع نساء كما استدعى نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، وفق النيابة العامة في ولاية سونورا.



وكان المهاجم قد طُرد من الحانة "بسب معاملته نساء بقلة احترام" لكنه عاد وألقى على المكان غرضا مشتعلا يعتقد أنه قنبلة مولوتوف، وفق النيابة العامة.



وكشفت النيابة العامة أن السلطات تعمل على تحديد هوية المهاجم.





