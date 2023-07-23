أربعة مفقودين بينهم طفلان جراء فيضانات في نوفا سكوشا الكندية

فُقد أثر أربعة أشخاص بينهم طفلان السبت إثر فيضانات قياسية تسببت بها أمطار غزيرة في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا حسب الشرطة.





وكان الطفلان موجودين داخل مركبة غمرتها المياه وتمكن ثلاثة ركاب آخرون من الخروج منها، وفقا لمتحدثة باسم شرطة الخيالة الكندية الملكية. والبحث جار للعثور عليهما.





وأشارت المتحدثة إلى أن شخصين آخرين فُقدا في ظروف مماثلة.