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الكمبوديون يصوتون الأحد في انتخابات تشريعية تخلو من المفاجآت
أخبار دولية
2023-07-22 | 23:55
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الكمبوديون يصوتون الأحد في انتخابات تشريعية تخلو من المفاجآت
يُدلي الكمبوديّون بأصواتهم الأحد في إطار انتخابات تشريعيّة تخلو من المفاجآت ويُرتقب أن يُسلّم في أعقابها رئيس الوزراء هون سين الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 38 عاما، المهمّة إلى نجله الأكبر.
وفي غياب أيّ معارضة تتمتّع بصدقيّة، إثر استبعاد الحركة الرئيسيّة المناهضة للسلطة، يُتوقّع أن يفوز حزب الشعب الكمبودي بزعامة هون سين، كما في العام 2018، بكلّ مقاعد البرلمان البالغ عددها 125.
وفي بيان نُشر السبت، وصف تحالف من 17 منظّمة غير حكوميّة الانتخابات بأنّها "مقلقة جدا".
أخبار دولية
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