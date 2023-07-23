الحالة الصحية لنتانياهو "جيدة" بعد زرع منظم ضربات القلب

أعلن مستشفى شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "جيدة" بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب.





ونقل نتانياهو إلى المستشفى ليلا للخضوع لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير. وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".