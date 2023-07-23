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الامم المتحدة تدعو غواتيمالا إلى احترام ارادة الناخبين

أخبار دولية
2023-07-23 | 02:04
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الامم المتحدة تدعو غواتيمالا إلى احترام ارادة الناخبين
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الامم المتحدة تدعو غواتيمالا إلى احترام ارادة الناخبين

اعرب الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش السبت عن "قلقه البالغ" المتعلق بالانتخابات في غواتيمالا داعيا الدولة في اميركا الوسطى إلى احترام ارادة الناخبين في اقتراع حر ونزيه.
 
     
وسيصوت الناخبون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 20 آب التي ستؤدي على الأرجح إلى اختيار أول رئيس يساري منذ أكثر من عقد.
 
     
ودعا بيان مقتضب صدر باسم غوتيريش سلطات غواتيمالا "إلى احترام حقوق الانسان لسكانها بما في ذلك حق التصويت في انتخابات دورية حقيقية تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".

أخبار دولية

المتحدة

غواتيمالا

احترام

ارادة

الناخبين

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