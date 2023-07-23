تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بالرد على القوات الروسية بعد أن هاجمت موسكو ميناء أوديسا التاريخي بالصواريخ، ما أدى إلى مقتل شخص وإلحاق أضرار بكاتدرائية أرثوذكسية.وقال زيلينسكي: "صواريخ ضد مدن مسالمة وضد مبان سكنية وكاتدرائية"، مؤكدًا أنه "سيكون هناك رد إنتقامي ضد الإرهابيين الروسيين من أجل أوديسا وسيشعرون بهذا الرد".