أوكرانيا: روسيا أطلقت 19 صاروخًا على أوديسا ليل السبت الأحد

أوكرانيا: روسيا أطلقت 19 صاروخًا على أوديسا ليل السبت الأحد

أعلنت أوكرانيا الأحد أن موسكو أطلقت 19 صاروخًا من البر والجو والبحر على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود ليل السبت الأحد، في سلسلة هجمات جديدة على المدينة منذ إنسحاب روسيا من إتفاق الحبوب.



وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تلغرام: "في المجموع، إستخدم العدو 19 صاروخًا من أنواع مختلفة"، مشيرًا إلى أنه تم تدمير تسعة من هذه الصواريخ.

وبحسب الأوكرانيين، فإن الصواريخ شملت "إسكندر" البالستية و"أونيكس" و"كاليبير" من البحر.

