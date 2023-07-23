كييف تعلن جرح 19 شخصًا في الهجوم الروسي على أوديسا

أعلنت أوكرانيا الأحد جرح 19 شخصًا بينهم أربعة من الأطفال في هجوم صاروخي روسي ليل السبت الأحد على أوديسا وأدى إلى مقتل شخص واحد.وقالت إلادارة الاقليمية لأوديسا: "أصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال"، مشيرة إلى أنه "يتم جمع معلومات إضافية عن الآثار والضحايا".