كييف: الضربات الروسية دمرت كاتدرائية أوديسا المدرجة على لائحة اليونسكو

كييف: الضربات الروسية دمرت كاتدرائية أوديسا المدرجة على لائحة اليونسكو



أعلنت كييف الأحد أن الضربات الروسية "دمرت" كاتدرائية أرثوذكسية كانت مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) في مركز المدينة التاريخي، واصفة ذلك بـ"جريمة حرب".



وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية: "دمرت كاتدرائية التجلي الواقعة في الوسط التاريخي لأوديسا الخاضعة لحماية اليونسكو. جريمة حرب لن تنسى ولن تغفر".