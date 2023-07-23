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12 قتيلًا و40 مفقودًا في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في أفغانستان

12 قتيلًا و40 مفقودًا في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في أفغانستان

لقي 12 شخصًا على الأقل حتفهم وفقد نحو 40 آخرين عقب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في وسط أفغانستان، بحسب ما أفاد متحدث بإسم الحكومة الأحد.



وأشار ذبيح الله مجاهد إلى أن المساعدات الطارئة أرسلت إلى المنطقة المنكوبة في جلرزير في إقليم ميدان وردك.



وقال في بيان: "ببالغ الأسى تلقينا نبأ إستشهاد 12 من مواطنينا وفقدان 40 آخرين".



وأشار إلى خسائر مادية أيضًا.