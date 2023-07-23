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بوتين يعتبر أن الهجوم الأوكراني المضاد "مني بالفشل"
أخبار دولية
2023-07-23 | 05:32
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بوتين يعتبر أن الهجوم الأوكراني المضاد "مني بالفشل"
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الأحد أن الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية "مُني بالفشل"، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء محلية.
وأفادت وكالة "تاس" أن لوكاشنكو توجه الى بوتين بالقول "لا يوجد هجوم مضاد"، ليردّ عليه الأخير "ثمة هجوم، لكنه مني بالفشل"، وذلك في بداية مباحثات من المقرّر أن تمتد يومين في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبرغ، وهي الأولى بينهما منذ توسّط لوكاشنكو الشهر الماضي لإنهاء تمرّد مسلّح لمجموعة "فاغنر" على القيادة العسكرية الروسية.
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