لوكاشنكو يؤكد أنه "يبقي" عناصر مجموعة فاغنر في وسط بيلاروس

لوكاشنكو يؤكد أنه "يبقي" عناصر مجموعة فاغنر في وسط بيلاروس

أكد الرئيس الروسي ألكسندر لوكاشنكو الأحد أنه "يبقي" عناصر مجموعة فاغنر في وسط البلاد وأن مينسك "تسيطر" على وضع المقاتلين الذين انتقلوا إلى أراضيها بموجب إتفاق في أعقاب تمرد مسلح على القيادة العسكرية في موسكو.



وقال لوكاشنكو خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ إن "عناصر المجموعة يطلبون الإتجاه غربًا، يطلبون مني الإذن للذهاب في رحلة إلى وارسو، إلى جيشوف (في بولندا)"، مضيفًا: "لكن بالطبع أنا أبقيهم في وسط بيلاروس، كما اتفقنا".



وأكد أننا "نسيطر على ما يجري مع فاغنر ومزاجهم سيء".

