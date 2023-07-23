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المحكمة الدستورية في غواتيمالا: الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية ستقام في موعدها
أخبار دولية
2023-07-23 | 06:40
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المحكمة الدستورية في غواتيمالا: الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية ستقام في موعدها
المحكمة الدستورية في غواتيمالا: الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية ستقام في موعدها
أعلنت المحكمة الدستورية في غواتيمالا السبت أن الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية المقررة في 20 آب ستنظم في موعدها ورفضت الطعن المقدم من المحكمة الإنتخابية العليا التي تخشى "تهديدات" لعملية الإقتراع، بحسب المحكمة.
ورفضت أعلى هيئة قضائية في البلاد طلب المحكمة الإنتخابية العليا، معتبرة أنه تم التأكيد بالفعل على الدورة الثانية منذ القرار الصادر في 13 تموز الذي أعلنت فيه أن الإقتراع "لا يمكن أن يتأثر" بإجراءات أي هيئة.
وقدمت المحكمة الإنتخابية العليا إلتماسًا إلى المحكمة الدستورية بهدف منع مكتب المدعي العام، وكذلك الشرطة والجيش والمحكمة العليا ومؤسسات أخرى في البلاد من عرقلة الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية في 20 آب والتي ينبغي أن يتواجه فيها مرشحان من الإشتراكيين الديموقراطيين هما ساندرا توريس وبرناردو أريفالو.
وطلبت المحكمة الإنتخابية العليا الجمعة من المحكمة الدستورية منح ضمانات لهذه الإنتخابات بعد أن دهمت أجهزة النيابة العامة مكاتبها مرتين عقب رفض امتثالها لأمر قاض بتعليق ترشح أحد الطرفين.
أخبار دولية
المحكمة الدستورية
غواتيمالا
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