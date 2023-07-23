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قتيل وجرحى جراء انهيار جزئي لجسر في غرب اليونان
أخبار دولية
2023-07-23 | 09:09
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قتيل وجرحى جراء انهيار جزئي لجسر في غرب اليونان
قضى شخص وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر يخضع لأشغال قرب مدينة باتراس في غرب اليونان، وفق ما ذكرت السلطات.
وقالت إدارة الإطفاء إنها استعديت بعيد منتصف النهار بالتوقيت المحلي اثر انهيار جزء من جسر في باتراس في منطقة برواستيو على الطريق المؤدي إلى العاصمة أثينا.
وأضافت أن ثمانية جرحى نقلوا إلى المستشفيات فيما قضى شخص في الانهيار.
وأرسل نحو 35 إطفائي و12 مركبة إلى مكان الحادث، إضافة إلى طائرات مسيّرة وعربات إنقاذ خاصة.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فاسيليس فاتراكويانيس إن حركة المرور أغلقت على الجسر منذ 20 تموز "بسبب أعمال الهدم لإعادة بناء المعبر السفلي".
ولم تتضح على الفور أسباب انهيار الجسر الواقع على طريق يربط باتراس في شبه جزيرة بيلوبونيز بأثينا.
غير أن رئيس منظمة الحماية من الزلازل إفثيميس ليكاس أوضح أن الجسر كان يعاني من مشكلات ثبات معروفة من السلطات، وفق ما نقلت عنه الشبكة التلفزيونية.
وبدأت أشغال ترميم الجسر في العام 2021 بكلفة تفوق ستة ملايين يورو بحسب إي آر تي.
أخبار دولية
انهيار جسر
اليونان
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