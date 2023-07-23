العراق يقترح وساطته في الحرب في اليمن

العراق يقترح وساطته في الحرب في اليمن

عرب العراق عن إستعداده للعب دور الوسيط للمساعدة في إيجاد حل للحرب في اليمن، كما أعلن الأحد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال استقباله لنظيره اليمني في بغداد.



وأسفر النزاع في اليمن القائم منذ 2015 بين حكومة مدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين المقبين من إيران عن مئات الآلاف من القتلى وأنتج واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.



ومع ذلك، يشهد البلد الواقع في الخليج العربي هدوءًا نسبيًا منذ التوصل في 2022 إلى هدنة برعاية الأمم المتحدة إنتهت مدتها في تشرين الأول.



وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك: "هناك وقف إطلاق نار أو هدنة غير معلنة الآن... نتمنى أن تتحول هذه الحالة إلى حوار بين جميع الأطراف اليمنية".



وأضاف: "العراق مستعد للمساعدة في هذا المجال. لدينا علاقات جيدة مع جميع الأطراف. نستطيع أن نضع هذه العلاقات في خدمة الإستقرار والأمن في اليمن، نستطيع أن نتحرك إقليميًا في هذا المجال".