ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات أمطار غزيرة في أفغانستان

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة إلى 31 قتيلا، بينهم 28 قضوا في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات.



وأوضح المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث شفيع الله رحيمي أن إجمالي عدد القتلى بلغ 31 شخصًا في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات منذ الجمعة، مشيرا إلى أن أضرارا جسيمة وقعت بالممتلكات والأراضي الزراعية.