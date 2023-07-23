مقتل أربعة عناصر من الشرطة في هجوم في جنوب شرق إيران

قُتل أربعة من عناصر شرطة المرور جراء "اعتداء إرهابي" استهدفهم في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.



وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، "استشهد أربعة من عناصر شرطة الطرق اليوم الأحد نتيجة اعتداء إرهابي على دورية لشرطة المرور بمحور خاش-تفتان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان".



وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق الى مقتل ثلاثة عناصر، الا أن الرابع قضى لاحقا متأثرا بجروحه.



وتعدّ المحافظة الحدودية مع باكستان وأفغانستان من الأكثر فقرا في إيران، وغالبا ما تشهد هجمات على قوات الأمن وحوادث أمنية يقف خلفها مسلحون ينتمون الى تنظيمات متطرفة أو متمردون من أقلية البلوش أو شبكات لتهريب المخدرات والوقود.