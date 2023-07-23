أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يلتقي الخليفي: زيادة مستوى التعاون بين ايران وقطر

بحث أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي اكبر احمديان مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزیز الخلیفي، في ايران في العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.



وأكد الجانبان زيادة مستوى التعاون بين ايران وقطر في كل المجالات، لا سيما المجالات التجارية.



وسلم الوزير القطري المسؤول الايراني رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.



هذا ومن المقرر أن يلتقي الخلیفي وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان.