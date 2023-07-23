الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
12 قتيلا جراء انهيار مبنى سكني في الكاميرون
أخبار دولية
2023-07-23 | 12:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
12 قتيلا جراء انهيار مبنى سكني في الكاميرون
انهيار مبنى سكني في الكاميرون
خلف انهيار مبنى سكني في دوالا، عاصمة الكاميرون الاقتصادية، ما لا يقل عن 12 قتيلا وخمسة جرحى في وضع حرج، وفق حصيلة أولية أعلنها مسؤول في الحماية المدنية وأكدها مستشار بلدي لوكالة فرانس برس الأحد.
فنحو الساعة الواحدة ليل السبت الأحد (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، انهار مبنى سكني من أربعة طوابق في شمال دوالا على مبنى سكني آخر من طابق واحد، حسب ما صرح لوكالة فرانس برس مسؤول كبير في الحماية المدنية طلب عدم الكشف عن هويته، وهو ما أكده عضو مجلس المدينة تشارلز إيلي زانغ زانغ.
وبلغت حصيلة الضحايا ظهر الأحد 12 قتيلا و21 جريحا بينهم خمسة في حالة "طوارئ قصوى"، بحسب المصدرين.
من جانبه، أعلن مستشفى لاكوينتيني في دوالا في بيان، أنه عالج "13 حالة جراء هذه المأساة" وسجل وفاة فتاتين "الأولى تبلغ ثلاث سنوات والثانية شابة في التاسعة عشرة".
كذلك، استقبل المستشفى ثلاثة أطفال تتم رعايتهم في غرفة طوارئ الأطفال، وفتيان اثنان، وشابة تبلغ 28 عاما، وخمسة رجال، بحسب البيان.
وأشار إيلي زانغ زانغ إلى أن السلطات موجودة في مكان الحادث لتنسيق المساعدة في إزالة الأنقاض بواسطة جرافة على أمل العثور على ناجين.
يذكر أنه في العام 2016، أدى انهيار مبنى سكني إلى مقتل خمسة أشخاص في دوالا، واثارت السلطات اثره ملف مخالفة معايير البناء. وفي حزيران من العام نفسه، حددت السلطات 500 مبنى "مهدد بالانهيار".
أخبار دولية
انهيار
مبنى سكني
الكاميرون
التالي
الحالة الصحية لنتانياهو "جيدة" بعد زرع منظم ضربات القلب
آلاف الأكراد يتظاهرون في سويسرا في مئوية معاهدة لوزان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-17
ثمانية قتلى بانهيار مبنى سكني في القاهرة
أخبار دولية
2023-07-17
ثمانية قتلى بانهيار مبنى سكني في القاهرة
0
أخبار دولية
09:09
قتيل وجرحى جراء انهيار جزئي لجسر في غرب اليونان
أخبار دولية
09:09
قتيل وجرحى جراء انهيار جزئي لجسر في غرب اليونان
0
أخبار دولية
2023-07-20
16 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين في انهيار أرضي في الهند
أخبار دولية
2023-07-20
16 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين في انهيار أرضي في الهند
0
آخر الأخبار
2023-07-19
الصايغ لـ حوار المرحلة: الولايات المتحدة بدأت بالانخراط أكثر بالملف اللبناني والمجتمع الدولي لن يسمح للبنان بالانهيار
آخر الأخبار
2023-07-19
الصايغ لـ حوار المرحلة: الولايات المتحدة بدأت بالانخراط أكثر بالملف اللبناني والمجتمع الدولي لن يسمح للبنان بالانهيار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
0
أخبار دولية
11:33
اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود تجتمع للمرة الاولى
أخبار دولية
11:33
اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود تجتمع للمرة الاولى
0
أخبار دولية
11:08
أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يلتقي الخليفي: زيادة مستوى التعاون بين ايران وقطر
أخبار دولية
11:08
أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يلتقي الخليفي: زيادة مستوى التعاون بين ايران وقطر
0
أخبار دولية
10:12
قطر تعلن تعيين سفير لها لدى الإمارات
أخبار دولية
10:12
قطر تعلن تعيين سفير لها لدى الإمارات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-07-19
إلى عشاق الريزوتو... إليكم هذه الوصفات الثلاث مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-07-19
إلى عشاق الريزوتو... إليكم هذه الوصفات الثلاث مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
فنّ
2023-07-21
هل نُقل عادل إمام إلى المستشفى بحالةٍ صحيّة خطيرة؟
فنّ
2023-07-21
هل نُقل عادل إمام إلى المستشفى بحالةٍ صحيّة خطيرة؟
0
اسرار
2023-06-21
أسرار الصحف 22-06-2023
اسرار
2023-06-21
أسرار الصحف 22-06-2023
0
خبر كاذب
2023-07-22
فندق أم زنزانة انفرادية في السويد؟
خبر كاذب
2023-07-22
فندق أم زنزانة انفرادية في السويد؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
0
السياحة في لبنان
13:42
أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة
السياحة في لبنان
13:42
أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تحضيرات منتخب لبنان لكأس العالم تدخل أسبوعها الثالث بعد معسكر ناجح في جزين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تحضيرات منتخب لبنان لكأس العالم تدخل أسبوعها الثالث بعد معسكر ناجح في جزين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إشكال حي اللجا في بيروت: أخبار مبالغة ومغلوطة أكثر من الرصاص
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إشكال حي اللجا في بيروت: أخبار مبالغة ومغلوطة أكثر من الرصاص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
خطة نواب حاكم مصرف لبنان..هل هي قابلة للتنفيذ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
خطة نواب حاكم مصرف لبنان..هل هي قابلة للتنفيذ؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:10
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ..اليكم طقس مطلع الأسبوع
حال الطقس
01:10
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ..اليكم طقس مطلع الأسبوع
2
فنّ
07:14
ورد الخال كما لم تروها من قبل... "لوك" جديد على الدراجة النارية! (فيديو)
فنّ
07:14
ورد الخال كما لم تروها من قبل... "لوك" جديد على الدراجة النارية! (فيديو)
3
منوعات
08:33
"وقعت على فخذها فشوّهتها"... 800 ألف دولار تعويضاً لطفلة من مطعم مشهور بسبب قطعة دجاج!
منوعات
08:33
"وقعت على فخذها فشوّهتها"... 800 ألف دولار تعويضاً لطفلة من مطعم مشهور بسبب قطعة دجاج!
4
أخبار لبنان
16:32
باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا
أخبار لبنان
16:32
باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا
5
امن وقضاء
06:18
معلومات للـLBCI: اشكال حيّ اللجا لم يكن بين مجموعات حزبية
امن وقضاء
06:18
معلومات للـLBCI: اشكال حيّ اللجا لم يكن بين مجموعات حزبية
6
خبر كاذب
10:09
دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟
خبر كاذب
10:09
دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟
7
أمن وقضاء
02:32
العثور على جثة على أوتوستراد الشماع - طريق حارة صيدا جزين
أمن وقضاء
02:32
العثور على جثة على أوتوستراد الشماع - طريق حارة صيدا جزين
8
آخر الأخبار
05:19
معلومات للـLBCI: الاشكال الذي وقع في حيّ اللجا مساء امس لم يكن بين مجموعات حزبية انما سببه اشكال فردي وقع قبل 48 ساعة ثم تجدد مساء أمس نتيجة اشكال فردي آخر ما ادى الى حصول اطلاق نار من دون وقوع اصابات
آخر الأخبار
05:19
معلومات للـLBCI: الاشكال الذي وقع في حيّ اللجا مساء امس لم يكن بين مجموعات حزبية انما سببه اشكال فردي وقع قبل 48 ساعة ثم تجدد مساء أمس نتيجة اشكال فردي آخر ما ادى الى حصول اطلاق نار من دون وقوع اصابات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More