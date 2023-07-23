وزير الخارجية الأوكراني: كييف ووارسو ستبقيان متحدتين دائما"

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن كييف ووارسو "ستبقيان متحدتين على الدوام"، بعدما أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي الكسندر لوكاشنكو أن لبولندا مطامع في غرب أوكرانيا.



ورأى كوليبا في تغريدة أن "محاولات بوتين دق اسفين بين كييف ووارسو عقيمة على غرار غزوه الفاشل لأوكرانيا".



وأضاف: "خلافا لروسيا، استخلصت بولندا وأوكرانيا العبر من التاريخ وستبقيان متحدتين في وجه الامبريالية الروسية وانتهاك القانون الدولي".



وفي وقت سابق، قال بوتين ولوكاشنكو إن بولندا تطمح إلى السيطرة على اجزاء من غرب أوكرانيا.