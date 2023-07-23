تسعة قتلى في تحطّم طائرة في السودان... والجيش يشير إلى "عطل فني"

قضى تسعة أشخاص بينهم أربعة عسكريين مساء الأحد في تحطّم طائرة مدنية أثناء إقلاعها من مطار بورتسودان في شرق السودان الذي لم تطله الحرب الدائرة منذ 15 نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وأشار بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة السودانية إلى "نجاة طفلة" من تحطّم "طائرة نقل مدنية طراز أنطونوف نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها".