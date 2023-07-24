روسيا تعلن "تحييد" مسيرتين أوكرانيتين "تحطمتا" في موسكو

روسيا تعلن "تحييد" مسيرتين أوكرانيتين "تحطمتا" في موسكو

أعلنت روسيا الإثنين أنها "حيدت" طائرتين أوكرانيتين بلا طيار في موسكو خلال الليل، مشيرة إلى أنها أحبطت "عملًا إرهابيًا" من جانب كييف في العاصمة الروسية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في صباح 24 تموز، أُحبِطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف موجودة على أراضي مدينة موسكو".



وأضافت: "تم تحييد طائرتين أوكرانيتين بلا طيار وتحطمتا. ليس هناك ضحايا".

