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بايدن يحض إسرائيل على عدم إستعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للإنقسام"

أخبار دولية
2023-07-24 | 00:33
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بايدن يحض إسرائيل على عدم إستعجال إصلاحات قضائية &quot;مثيرة للإنقسام&quot;
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بايدن يحض إسرائيل على عدم إستعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للإنقسام"

بايدن يحض إسرائيل على عدم إستعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للإنقسام"

حض الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إسرائيل على عدم إستعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للإنقسام" بشكل متزايد، نظرًا إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.
      
وفي بيان نشره في بادئ الأمر موقع أكسيوس الإخباري وأرسله البيت الأبيض إلى وكالة فرانس برس، قال بايدن إنه "من غير المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون هذا الأمر"، مضيفًا أن "التركيز يجب أن يكون على جمع الناس وإيجاد إجماع".
      
ورأى أن "إقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للإنقسام وليس أقل".

أخبار دولية

الرئيس الأميركي

جو بايدن

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