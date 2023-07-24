خمسة قتلى على الأقل جراء إشتباك بين عصابات داخل سجن في الإكوادور

خمسة قتلى على الأقل جراء إشتباك بين عصابات داخل سجن في الإكوادور

لقي خمسة سجناء على الأقل حتفهم وأصيب خمسة آخرون بجروح في إشتباك جديد بين عصابات في سجن بالإكوادور، حسبما ذكرت الأحد إدارة السجون في هذا البلد الذي يعاني آفة الإتجار بالمخدرات.



وقالت إدارة السجن في بيان: "يؤسفنا أن نعلن أنه حتى الآن لقي خمسة أشخاص محرومون من حريتهم حتفهم وأصيب 11 آخرون في أعقاب أعمال العنف في سجن غواياس 1." ونقل الجرحى إلى المستشفى حسبما أوضحت إدارة السجن، مؤكدة أنهم في مأمن من الخطر.