بوتين: روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا

بوتين: روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أن موسكو ستعوض الحبوب الأوكرانية الموردة إلى إفريقيا، في أعقاب إعلان الكرملين إنتهاء العمل بإتفاقية لتصدير هذه الحبوب.



وفي مقال نشره موقع الكرملين الإلكتروني بعنوان "روسيا وإفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم ومستقبل مزدهر"، كتب بوتين: "أريد أن أطمئن أن بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري أو مجاني، خصوصًا أننا نتوقع مجددًا محصولًا قياسيًا هذا العام".



ومن المقرر أن تفتتح القمة الروسية الإفريقية الخميس في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. وأشار بوتين إلى أنه "رغم العقوبات، ستواصل روسيا جهودها الحثيثة لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى إفريقيا وسيتم توسيع شبكة السفارات الروسية والبعثات التجارية في إفريقيا".